The Running Man stasera su Sky | trama e cast del thriller distopico con Glen Powell

Questa sera su Sky e in streaming su NOW sarà trasmesso “The Running Man”, un thriller distopico diretto da Edgar Wright e tratto da un romanzo di Stephen King. Il film vede nel cast protagonista Glen Powell e si basa su una storia ambientata in un futuro oppressivo. La pellicola sarà visibile in prima visione sulla piattaforma, offrendo agli spettatori un’opportunità di seguire una narrazione intensa e coinvolgente.

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Questa sera arriverà in prima TV su Sky, e in streaming su NOW, il film diretto da Edgar Wright tratto dal romanzo scritto da Stephen King. Stasera lunedì 11 maggio 2026 arriverà in prima TV il film The Running Man, diretto da Edgar Wright e tratto dal romanzo di Stephen King che l'autore aveva pubblicato con il nome d'arte di Richard Bachman. Il thriller con star Glen Powell sarà disponibile su Sky Cinema Uno, anche in formato 4K, in streaming su NOW e on demand. La Trama: una corsa contro il tempo The Running Man, di cui potete leggere la nostra recensione, è il programma televisivo più seguito al mondo: un reality show estremo in cui i concorrenti, chiamati "Runner", devono rispettare una sola regola per .🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Running Man stasera su Sky: trama e cast del thriller distopico con Glen Powell ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate The Running Man debutta su Sky e NOW: Glen Powell nel thriller tratto da Stephen KingArriva su Sky Cinema The Running Man: Glen Powell protagonista nel remake del cult tratto da Stephen King, tra azione e spettacolo televisivo. Beast stasera su Rai 4: trama e cast del thriller psicologico con Jessie BuckleyUn'isola scossa da omicidi seriali, un amore viscerale e il dubbio che si insinua: stasera su Rai 4 il thriller psicologico "Beast" con una... Argomenti più discussi: The Running Man, stasera in prima TV su Sky il thriller distopico con Glen Powell; I film in TV stasera: risate con Bisio e fantascienza con The Running Man; Il cinema in streaming su NOW a maggio, da The Running Man a Primavera, vincitore dei David; The Running Man, arriva su Sky Cinema il film tratto dal romanzo di Stephen King. Cosa vedere su Sky Cinema stasera Lunedi 11 Maggio 2026 - The Running Man x.com Settimana della Casa di A.R.M.Y. (??? ?) - 06 Maggio 2026 reddit The Running Man stasera su Sky: trama e cast del thriller distopico con Glen PowellIl thriller distopico tratto dal romanzo di Stephen King arriva stasera in prima tv su Sky: scopri trama, curiosità e cast del film con star Glen Powell ... movieplayer.it