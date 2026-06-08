Tutti i film finanziati dalla Regione Lombardia con 3 milioni di euro | Toni Servillo il ritorno del Signor Rossi e Carlo Acutis
La Regione Lombardia ha finanziato con 3 milioni di euro vari progetti cinematografici. Tra questi, un film dedicato a Carlo Acutis, un documentario con Toni Servillo ambientato nelle chiese della regione e un film che ripropone il personaggio animato del Signor Rossi, creato da Bruno Bozzetto negli anni Sessanta e Settanta. Sono inclusi anche lavori dedicati a figure rappresentative della creatività italiana come Bruno Bozzetto.
Un film dedicato a Carlo Acutis, il ritorno del Signor Rossi di Bruno Bozzetto (un personaggio animato molto noto negli anni Sessanta e Settanta), un documentario con Toni Servillo ambientato nelle chiese della Lombardia e opere dedicate a figure simbolo delle creatività italiana come Bruno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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