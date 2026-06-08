Tutti i film finanziati dalla Regione Lombardia con 3 milioni di euro | Toni Servillo il ritorno del Signor Rossi e Carlo Acutis

Notizia in breve

La Regione Lombardia ha finanziato con 3 milioni di euro vari progetti cinematografici. Tra questi, un film dedicato a Carlo Acutis, un documentario con Toni Servillo ambientato nelle chiese della regione e un film che ripropone il personaggio animato del Signor Rossi, creato da Bruno Bozzetto negli anni Sessanta e Settanta. Sono inclusi anche lavori dedicati a figure rappresentative della creatività italiana come Bruno Bozzetto.