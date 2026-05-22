Stasera, venerdì 22 maggio, va in onda in prima serata e in prima visione su Rai 3 alle 21.20 il film Iddu - L'ultimo padrino. Scritto e diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, il lungometraggio del 2024 è stato presentato in anteprima all'81ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, dove ha concorso per il prestigioso Leone d'oro e ha ottenuto il Premio Pasinetti. Co-prodotto da Indigo Film con Rai Cinema, questa pellicola si muove tra la realtà storica e la finzione drammaturgica per restituire un ritratto grottesco di una delle pagine più buie della cronaca italiana, arricchito dalle musiche originali firmate da Colapesce. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Iddu - L'ultimo padrino, il film con Toni Servillo e Elio Germano stasera su Rai 3

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El ultimo padrino - Tráiler | Filmin

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