Il film di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza in prima visione su Rai 3 racconta la latitanza di Matteo Messina Denaro tra finzione e realtà Stasera, venerdì 22 maggio, Rai 3 alle 21:20 propone in prima visione Iddu - L'ultimo padrino, il film del 2024 diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza con protagonisti Toni Servillo ed Elio Germano. Un'opera intensa e controversa che si ispira liberamente alla latitanza di Matteo Messina Denaro. La trama: tra politica, servizi segreti e latitanza La storia è ambientata nei primi anni 2000. Catello Palumbo, ex politico detenuto per concorso in associazione mafiosa, riceve una proposta dai servizi segreti: ottenere la libertà in cambio della collaborazione nelle indagini su Matteo Messina Denaro, potente boss latitante e suo figlioccio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Iddu-L'ultimo padrino stasera su Rai 3: trama, cast e durata del film con Toni Servillo

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