Tutte le sezioni scrutinate | Comanducci vince con il 55,75 per cento

Marcello Comanducci ha vinto le elezioni con il 55,75 per cento dei voti dopo lo scrutinio di tutte le sezioni, inclusa la 35 dello stadio di atletica Tenti. Ha ottenuto 22 voti.

Anche l'ultima sezione, la 35 dello stadio di atletica Tenti, è stata scrutinata. Marcello Comanducci ha vinto le elezioni con il 55,75 per cento dei voti, ovvero 22.698 preferenze. L'avversario, il candidato di centro sinistra Vincenzo Ceccarelli, ha guadagnato il 44,25 per cento dei voti, che. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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