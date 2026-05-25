Oltre 40 sezioni scrutinate Comanducci al 43 per cento

Sono state scrutinate 47 sezioni su un totale superiore a 40, con oltre 18.000 preferenze espresse. Il candidato Comanducci ha ottenuto il 43 per cento dei voti. Finora, lo spoglio ha riguardato più di 40 sezioni.

Lo spoglio ha superato le 40 sezioni: per la precisione sono state scrutinate 47 sezioni e oltre 18mila preferenze. Il candidato del centro destra Comanducci si mantiene in vantaggio con il 43,45 per cento. Ceccarelli è al 32,10 per cento e Donati è al 20,75. Seguono Marinelli (2,04), Menchetti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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18 sezioni scrutinate, Comanducci sempre in vantaggioDopo aver scrutinato 18 sezioni, il candidato del centrodestra ha ottenuto il 44,46 per cento dei voti.

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