18 sezioni scrutinate Comanducci sempre in vantaggio
Dopo aver scrutinato 18 sezioni, il candidato del centrodestra ha ottenuto il 44,46 per cento dei voti. La differenza tra lui e il suo avversario, che si aggira intorno al 5 per cento, si riduce lentamente. La percentuale di voti per il candidato di centrodestra continua a salire, mentre quella dell’altro candidato si mantiene stabile o cresce meno rapidamente. La sfida sembra ancora aperta.
Continua ad assottigliarsi la forbice che divide Comanducci da Ceccarelli: il candidato del centro destra, dopo 17 sezioni scrutinate, ha raggiunto il 44,46 per cento. Ceccarelli lo insegue con 33,61 per cento. Salgono le preferenze per Donati che arriva al 18,35 per cento.Serena Marinelli segue. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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