Turismo esperienziale la Sicilia investe 3 milioni | greenway cammini e percorsi innovativi anche nel Messinese

La regione Sicilia ha stanziato circa tre milioni di euro per finanziare dodici progetti di turismo esperienziale. Gli interventi prevedono lo sviluppo di percorsi innovativi, greenway e cammini, con un focus sulla mobilità sostenibile e la fruizione alternativa del territorio. Le iniziative sono rivolte a migliorare l’accessibilità e l’attrattiva di aree specifiche, con un’attenzione particolare al Messinese. I fondi sono destinati a promuovere modalità di visita più sostenibili e coinvolgenti.

La Sicilia scommette sul turismo esperienziale e mette in campo circa tre milioni di euro per finanziare 12 progetti destinati a ridisegnare il modo di vivere e attraversare il territorio, con un’attenzione particolare alla mobilità dolce, alla sostenibilità e alla fruizione innovativa dei beni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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