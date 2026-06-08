Turismo esperienziale la Sicilia investe 3 milioni | greenway cammini e percorsi innovativi anche nel Messinese
La regione Sicilia ha stanziato circa tre milioni di euro per finanziare dodici progetti di turismo esperienziale. Gli interventi prevedono lo sviluppo di percorsi innovativi, greenway e cammini, con un focus sulla mobilità sostenibile e la fruizione alternativa del territorio. Le iniziative sono rivolte a migliorare l’accessibilità e l’attrattiva di aree specifiche, con un’attenzione particolare al Messinese. I fondi sono destinati a promuovere modalità di visita più sostenibili e coinvolgenti.
La Sicilia scommette sul turismo esperienziale e mette in campo circa tre milioni di euro per finanziare 12 progetti destinati a ridisegnare il modo di vivere e attraversare il territorio, con un’attenzione particolare alla mobilità dolce, alla sostenibilità e alla fruizione innovativa dei beni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Notizie e thread social correlati
Turismo esperienziale, dalla Regione 12 milioni per 12 progetti: ci sono anche Cefalù e AliaLa Regione Siciliana ha stanziato circa tre milioni di euro per sostenere 12 progetti di turismo esperienziale, tra cui spiccano iniziative a Cefalù...
Edilizia scolastica, ok della Regione a mutuo da 1,5 milioni: diversi interventi anche nel MessineseLa giunta regionale ha approvato la richiesta di un mutuo di circa 1,5 milioni di euro con Cassa depositi e prestiti.
Temi più discussi: Turismo, ammesso a finanziamento il progetto per la valorizzazione del Gran Camposanto; GUSTO | Oli e vini di Sicilia, ambasciatori italiani senza confini: a Lione per la Festa della Repubblica Italiana; Turismo, fondi regionali al Gran Camposanto di Messina. Basile: Premiata la nostra visione di città; Dove si sposa Dua Lipa in Sicilia: Palermo e Villa Valguarnera, tra location VIP e cinema.
Turismo esperienziale, dalla Regione tre milioni di euro per 12 progetti. Amata: Fondi per greenway, cammini e percorsi innovativi in Sicilia Circa tre milioni di euro dalla Regione Siciliana per potenziare il turismo esperienziale nell’Isola. L'assessorato regio - Facebook facebook
Turismo esperienziale, oltre 3 milioni di euro in Sicilia. Amata: Il Gran Camposanto di Messina sarà attrattore culturale internazionale dlvr.it/TSvnm2 x.com
Outdoor Fest a Longi, ecco come i Nebrodi diventano laboratorio di turismo esperienzialeA Longi l’Outdoor Fest valorizza i Nebrodi con trekking, canyoning, arrampicate e natura. Una manifestazione che rilancia il turismo esperienziale in Sicilia. blogsicilia.it
Turismo esperienziale e sostenibile in Sicilia, dalla Regione oltre 3 milioni per 12 progettiPalermo La Regione Siciliana continua a puntare sul settore turistico: sono stati infatti finanziati ... msn.com