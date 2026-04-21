Edilizia scolastica ok della Regione a mutuo da 1,5 milioni | diversi interventi anche nel Messinese

La giunta regionale ha approvato la richiesta di un mutuo di circa 1,5 milioni di euro con Cassa depositi e prestiti. La somma servirà per portare a termine 21 interventi di edilizia scolastica già pianificati, con alcuni lavori previsti anche nel Messinese. La decisione è stata presa su proposta dell’assessorato regionale all’Istruzione e alla formazione professionale.

Via libera della giunta regionale, su proposta dell'assessorato regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, alla stipula di un mutuo da 1 milione e 519 mila euro con Cassa depositi e prestiti, destinato al completamento di 21 interventi di edilizia scolastica già programmati nei.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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