Turismo esperienziale dalla Regione 12 milioni per 12 progetti | ci sono anche Cefalù e Alia

Notizia in breve

La Regione Siciliana ha stanziato circa tre milioni di euro per sostenere 12 progetti di turismo esperienziale, tra cui spiccano iniziative a Cefalù e Alia. Il finanziamento rientra in un pacchetto totale di 12 milioni di euro destinato a promuovere questo settore nell’isola. I fondi sono stati assegnati con l’obiettivo di sviluppare nuove offerte turistiche che coinvolgano direttamente i visitatori nelle attività locali.