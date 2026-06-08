Turismo esperienziale dalla Regione 12 milioni per 12 progetti | ci sono anche Cefalù e Alia
La Regione Siciliana ha stanziato circa tre milioni di euro per sostenere 12 progetti di turismo esperienziale, tra cui spiccano iniziative a Cefalù e Alia. Il finanziamento rientra in un pacchetto totale di 12 milioni di euro destinato a promuovere questo settore nell’isola. I fondi sono stati assegnati con l’obiettivo di sviluppare nuove offerte turistiche che coinvolgano direttamente i visitatori nelle attività locali.
Circa tre milioni di euro dalla Regione Siciliana per potenziare il turismo esperienziale nell’Isola. L'assessorato regionale del Turismo, con risorse a valere sui fondi del Pr-Fesr 2021-2027, finanzierà 12 progetti che riguardano la creazione di greenway, percorsi ciclabili, pedonali e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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