La Regione Siciliana ha destinato circa tre milioni di euro a 12 progetti innovativi nel settore del turismo esperienziale sull'isola. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio locale attraverso iniziative che coinvolgano direttamente i visitatori. I progetti selezionati puntano a sviluppare nuove offerte e modalità di fruizione del territorio. L’investimento si inserisce in una strategia di promozione turistica orientata a un turismo più coinvolgente e sostenibile.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un investimento per valorizzare il territorio. La Regione Siciliana ha stanziato circa tre milioni di euro per rafforzare il turismo esperienziale nell’Isola, attraverso il finanziamento di 12 progetti selezionati. Le risorse, provenienti dal programma PR FESR 2021-2027, sono destinate a interventi che puntano a rendere il territorio più accessibile, sostenibile e coinvolgente. L’obiettivo è quello di promuovere un turismo che metta al centro l’autenticità delle esperienze, la cultura locale e il contatto diretto con i luoghi, favorendo al tempo stesso la destagionalizzazione dei flussi e la crescita delle aree interne. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Turismo ‘esperienziale’ in Sicilia: dalla Regione 3 milioni per 12 progetti innovativi

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