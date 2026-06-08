Turismo esperienziale finanziato il Cammino dei Mille da Renda a Palermo con 224mila euro
Sono stati assegnati 224mila euro per il progetto “Cammino dei Mille da Renda a Palermo”, finanziato dal Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo. L’intervento, presentato dal Comune di Monreale, mira a valorizzare i percorsi storici attraverso il turismo esperienziale. Il progetto coinvolge il percorso tra Renda e Palermo, con l’obiettivo di promuovere e sviluppare l’attrattività delle aree lungo il tracciato.
Il progetto, che si è posizionato al sesto posto della graduatoria definitiva, prevede un investimento complessivo di 250.000,00 che provengono dai fondi comunitari del Programma Regionale FESR Sicilia 20212027 (Azione 4.6.2 dedicato alla “Promozione del turismo esperienziale. L’assessore al Turismo, Nadia Battaglia, esprime grande soddisfazione per il traguardo raggiunto: “La firma di questo decreto rappresenta un passo concreto verso la piena realizzazione di quel modello di turismo lento, sostenibile e inclusivo su cui la Regione Siciliana sta investendo con convinzione. Il ‘Cammino dei Mille’ attraversa un territorio straordinario che coinvolge ben otto comuni (Monreale, Altofonte, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Palermo, Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela). 🔗 Leggi su Monrealelive.it
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