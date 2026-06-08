turismo esperienziale finanziato il cammino dei mille da renda a palermo con 224mila euro

Notizia in breve

Sono stati assegnati 224mila euro per il progetto “Cammino dei Mille da Renda a Palermo”, finanziato dal Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo. L’intervento, presentato dal Comune di Monreale, mira a valorizzare i percorsi storici attraverso il turismo esperienziale. Il progetto coinvolge il percorso tra Renda e Palermo, con l’obiettivo di promuovere e sviluppare l’attrattività delle aree lungo il tracciato.