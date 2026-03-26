Unione dei comuni del Pratomagno fondo della montagna finanziato un progetto interterritoriale da oltre 300.000 euro

L’Unione dei comuni del Pratomagno ha ricevuto un finanziamento superiore ai 300.000 euro destinato a un progetto interterritoriale. La somma è destinata a interventi sul territorio montano, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo locale. La decisione è stata annunciata in una riunione che ha coinvolto i rappresentanti dei diversi enti coinvolti nel progetto.

Arezzo, 26 marzo 2026 – Unione dei comuni del Pratomagno, fondo della montagna finanziato un progetto interterritoriale da oltre 300.000 euro. Ad annunciarlo è il Presidente dell’Unione dei Comuni del Pratomagno Marco Ermini Sindaco di Castiglion Fibocchi, la nostra Unione in qualità di ente capofila, insieme all’Unione dei Comuni Montani del Mugello e all’Unione dei Comuni Montani del Casentino, è risultata vincitrice di un bando di finanziamento sul Fondo per la Montagna - fondi FOSMIT, per la realizzazione del progetto “Biodiversità Attiva: Interventi di Ripristino Ambientale e Promozione dei Servizi Ecosistemici nelle Montagne Toscane di Casentino, Pratomagno e Mugello”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Unione dei comuni del Pratomagno, fondo della montagna finanziato un progetto interterritoriale da oltre 300.000 euro Articoli correlati Inaugurata la nuova autobotte pesante per l'Unione dei Comuni del PratomagnoQuesta mattina, presso Villa Cognola nel comune di Castiglion Fibocchi, è stata inaugurata una nuova autobotte pesante in dotazione al servizio... Unione dei Comuni. Confermati 20mila euro per le associazioni del territorioSi rinnova anche per il 2026 l’impegno dell’Unione Comuni Garfagnana nel promuovere e sostenere l’associazionismo della zona. Una selezione di notizie su Unione dei comuni del Pratomagno fondo... Temi più discussi: Unione dei Comuni. Confermati 20mila euro per le associazioni del territorio; Bassa Romagna: convocato per mercoledì 25 marzo il Consiglio dell’Unione dei Comuni; Canti di Passione – Ce Custi o Gaddho na Cantalisi: a Palazzo Adorno si presenta l’evento itinerante promosso dall’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina; Asel, al Comune di Cagliari e all'Unione dei Comuni del Gerrei il premio Salvatorangelo Cucca - L'Unione Sarda.it. Unione dei comuni del Pratomagno, fondo della montagna finanziato un progetto interterritoriale da oltre 300.000 euroArezzo, 26 marzo 2026 – Unione dei comuni del Pratomagno, fondo della montagna finanziato un progetto interterritoriale da oltre 300.000 euro. Ad annunciarlo è il Presidente dell’Unione dei Comuni del ... lanazione.it Oristanese, in undici Comuni sta per iniziare la gestione intelligente della raccolta differenziataDal primo aprile la svolta con i mastelli dotati di un chip che consentirà al gestore di effettuare la lettura elettronica dei conferimenti ... unionesarda.it Radio Maria. . LIVEParrocchia Sant'Antonio - Novara In unione di preghiera inserisci qui la tua intenzione - facebook.com facebook L’accordo tra Unione Europea e Mercosur entrerà in vigore dall’1 maggio, in via provvisoria x.com