Il Lago Ceresio punta sul turismo esperienziale | protagonista al Festival dei Laghi Europei di Iseo
Al Festival dei Laghi Europei di Iseo, il Lago Ceresio ha annunciato un focus crescente sul turismo esperienziale, con particolare attenzione a pratiche sostenibili e alla valorizzazione del territorio. La regione sta puntando a promuovere attività che coinvolgano direttamente i visitatori, rafforzando l’offerta turistica locale. L’obiettivo è aumentare l’attrattività attraverso iniziative che combinano natura, cultura e sostenibilità, con un occhio di riguardo alla tutela ambientale e alla promozione delle tradizioni locali.
Lago Ceresio punta sempre di più su turismo esperienziale, sostenibilità e valorizzazione del territorio. Dal 29 maggio al 1° giugno 2026 l’Autorità di Bacino del Ceresio, Piano e Ghirla parteciperà infatti al Festival dei Laghi Europei di Iseo, principale manifestazione italiana dedicata ai. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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