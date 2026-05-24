Il Lago Ceresio punta sul turismo esperienziale | protagonista al Festival dei Laghi Europei di Iseo

Notizia in breve

Al Festival dei Laghi Europei di Iseo, il Lago Ceresio ha annunciato un focus crescente sul turismo esperienziale, con particolare attenzione a pratiche sostenibili e alla valorizzazione del territorio. La regione sta puntando a promuovere attività che coinvolgano direttamente i visitatori, rafforzando l’offerta turistica locale. L’obiettivo è aumentare l’attrattività attraverso iniziative che combinano natura, cultura e sostenibilità, con un occhio di riguardo alla tutela ambientale e alla promozione delle tradizioni locali.