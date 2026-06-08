Tumori la vela terapia riabilitativa ' Sognando Itaca' prende il largo da Venezia

Da Venezia è partito il progetto di vela terapia riabilitativa chiamato 'Sognando Itaca', dedicato a migliorare la qualità di vita dei pazienti con tumore del sangue. La iniziativa mira a offrire un percorso di riabilitazione attraverso attività in mare, con l’obiettivo di supportare il recupero e il benessere dei pazienti affetti da questa patologia. La partenza segna l’avvio di un programma che combina terapia e attività nautiche.

Roma, 8 giu. (Adnkronos Salute) - Salpa da Venezia 'Sognando Itaca', progetto di vela terapia riabilitativa per il miglioramento della qualità di vita dei pazienti con tumore del sangue. L'iniziativa, promossa da Ail (Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma) in occasione della Giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, con il patrocinio del Coni, della Federazione italiana vela e della Lega navale italiana, è stata presentata oggi alla Compagnia della Vela - Isola di San Giorgio Maggiore. Durante l'incontro - informa una nota - è stato ricordato il centenario della nascita del principe Fabrizio Alliata di Montereale, che ha avuto un ruolo fondamentale nella storia dell'Ail: tra i membri fondatori, ha contribuito alla costituzione dell'associazione nel 1969. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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