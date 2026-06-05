Il via da Venezia del Giro dell' Italia a Vela | VIDEO

Notizia in breve

La sesta edizione del Giro dell’Italia a Vela è partita giovedì da Venezia, con destinazione Cattolica. La regata, organizzata dal Marina Militare Nastro Rosa Tour, proseguirà fino al 12 luglio, quando si concluderà a Genova. La manifestazione prevede un percorso che si estende lungo le coste italiane, con tappe intermedie e un totale di circa 1.000 miglia. La partenza è stata seguita da numerosi appassionati e partecipanti.