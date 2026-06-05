Il via da Venezia del Giro dell' Italia a Vela | VIDEO
La sesta edizione del Giro dell’Italia a Vela è partita giovedì da Venezia, con destinazione Cattolica. La regata, organizzata dal Marina Militare Nastro Rosa Tour, proseguirà fino al 12 luglio, quando si concluderà a Genova. La manifestazione prevede un percorso che si estende lungo le coste italiane, con tappe intermedie e un totale di circa 1.000 miglia. La partenza è stata seguita da numerosi appassionati e partecipanti.
Ha preso il via giovedì la 6ª edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour - Il Giro dell’Italia a Vela 2026, partita da Venezia in direzione Cattolica (Rimini), prima tappa di un percorso che si concluderà il 12 luglio a Genova dopo aver percorso 1.250 miglia.Clicca qui per iscriverti al canale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Segui gli aggiornamenti su Venezia.
RAID MEDITERRANEO IN ROSA 2026: DA CHIOGGIA PARTE IL GIRO DITALIA DELLA SOLIDARIETA 4K
Notizie e thread social correlati
Nastro Rosa Tour: vela, ecco il giro dell'Italia, partirà da Venezia il 4 giugno, arrivo a GenovaIl Nastro Rosa Tour è un evento che coinvolge imbarcazioni a vela e prevede un percorso lungo le coste italiane.
Esplosioni in Iran, il video postato da Trump fa il giro del web. Ma c’è un dettaglio che ci riguarda tutti (VIDEO)Dopo 32 giorni dall’inizio del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, le forze israeliane e statunitensi hanno colpito e distrutto un grande...
Temi più discussi: Salpata da Venezia la sesta edizione del Giro dell'Italia a Vela; Viabilità 38° Giro del Pordenonese, 3^ tappa trofeo Città di Pordenone; 24° Giro del Friuli Venezia Giulia Juniores – Impresa di Patrik Pezzo Rosola; Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026: è partita oggi da Venezia la 6ª edizione del Giro dell’Italia a Vela.
Venezia – Ha preso il via oggi la 6ª edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour – Il Giro dell’Italia a Vela 2026, partita da Venezia in direzione Cattolica (RN), prima tappa di un percorso che si concluderà il 12 luglio a Genova dopo aver percorso 1.250 migli facebook
Bellezze naturali e giovani, al via il Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026. Partenza da Venezia per la sesta edizione del Giro d'Italia a Vela #ANSA x.com
Appena sceso dall'aereo a Monaco. Sto andando a Venezia reddit
Salpata da Venezia la sesta edizione del Giro dell'Italia a VelaLa cornice del Bacino di San Marco a Venezia è stata teatro della partenza della sesta edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour - Il Giro dell'Italia a Vela 2026. (ANSA) ... ansa.it
Regata Marina Militare Nastro Rosa Tour: parte da San Marco il giro dell’Italia a vela VIDEOVENEZIA - È partita giovedì 4 giugno da Venezia la 6° edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour-Il Giro dell’Italia a Vela 2026. Il via alle 13 dal Canale San Marco. ilgazzettino.it