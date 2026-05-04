Paura in barca a vela | uomo colto da malore al largo di Civitavecchia

Un uomo di 66 anni, di nazionalità francese, si trovava a bordo di una barca a vela al largo di Civitavecchia quando ha avuto un malore improvviso. La vicenda è avvenuta durante un viaggio diretto verso la Grecia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per assistere l’uomo e garantire il trasporto in ospedale. La situazione ha causato preoccupazione tra i membri dell’equipaggio e le persone coinvolte.

Un viaggio verso la Grecia che si è trasformato in un dramma. Un uomo di 66 anni, francese, che è stato colto da malore. Il fatto è accaduto domenica 3 maggio nel primo pomeriggio. Una situazione delicata che ha richiesto un rapido intervento dei soccorsi.La richiesta di aiuto - a quindici miglia.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Malore in barca al largo di Civitavecchia: soccorso un uomoRoma, 4 maggio 2026 – È stato un fine settimana particolarmente intenso quello appena trascorso per la Direzione Marittima del Lazio che ha visto... Leggi anche: Choc ai giardini, morto un uomo colto da malore Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Squalo mako a Gallipoli, paura in mare: urta un’imbarcazione e semina il panico; Venezia, barca a fuoco alla Madonna dell’orto: un ferito, paura per la colonna di fumo; Squalo attacca una barca a Gallipoli: paura in mare nel Salento, il video è virale. Cosa è successo; Barca capovolta nel lago d’Iseo, paura per un possibile disperso: scattano le ricerche davanti a Predore. Squalo mako a Gallipoli, paura in mare: urta un’imbarcazione e semina il panicoSecondo avvistamento nel Salento: un esemplare di squalo adulto, forse ferito, urta una barca al largo di Gallipoli. Attimi di tensione a bordo ... metropolitano.it Squalo colpisce imbarcazione al largo di Gallipoli, paura per i pescatori: la scena ripresa in un videoUno squalo ha colpito una barca al largo di Gallipoli: momenti di paura per i diportisti che erano a bordo e hanno ripreso la scena in un video diffuso ... fanpage.it Dopo mesi di paura il tam-tam tra i residenti: "Denunciate tutti per evitare che torni in libertà". Testimonianze shock di un intero quartiere https://canaledieci.it/2026/05/04/terrore-a-marconi-per-le-aggressioni-seriali-di-un-folle-in-mimetica-la-comunita-si-riunisc - facebook.com facebook Il Giornale: "Milan, paura Champions. In un mese e mezzo è cambiato tutto: dai sogni scudetto all'incubo Europa League" x.com