Tumore dell’utero 5 cose da sapere | sintomi prevenzione e cure

Il tumore dell’utero è tra le neoplasie ginecologiche più diffuse, ma spesso con questa definizione si indicano malattie diverse tra loro. L’utero, organo dell’apparato riproduttivo femminile lungo circa 8 centimetri e capace di espandersi notevolmente durante la gravidanza, è formato da. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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4 settimana di gravidanza: cosa succede davvero | Sintomi, beta hCG, camera gestazionale

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