Tumore dell’utero 5 cose da sapere | sintomi prevenzione e cure

Da quicomo.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tumore dell’utero rappresenta una delle neoplasie ginecologiche più diffuse, ma il termine comprende diverse malattie con caratteristiche differenti.

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Il tumore dell’utero è tra le neoplasie ginecologiche più diffuse, ma spesso con questa definizione si indicano malattie diverse tra loro. L’utero, organo dell’apparato riproduttivo femminile lungo circa 8 centimetri e capace di espandersi notevolmente durante la gravidanza, è formato da. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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