Un nuovo focolaio di Ebola è stato segnalato nella Repubblica Democratica del Congo. Il virus si trasmette attraverso il contatto con sangue e fluidi corporei di persone infette, e i sintomi includono febbre, mal di testa e dolori muscolari. La malattia può evolversi in complicazioni gravi, come emorragie e insufficienza organica. Attualmente sono in corso interventi di contenimento, mentre sono stati avviati studi clinici per testare un nuovo vaccino e possibili terapie.

Roma, 18 maggio 2026 – Il nuovo focolaio di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha richiamato l’attenzione dell' Organizzazione Mondiale della Sanità che ha dichiarato l’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale per un’epidemia in corso nella provincia di Ituri, nell’est del Paese, dopo la conferma di casi causati dal virus Ebola Bundibugyo, una specie rara per la quale non esistono oggi vaccini autorizzati né terapie specifiche approvate. Cos'è l'Ebola. I sintomi. Il focolaio Ebola Bundibugyo. Cos'è l'Ebola. La malattia da virus Ebola è causata da virus appartenenti al genere Orthoebolavirus, della famiglia dei filovirus. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ebola, cos’è e perché fa paura. Virus, ceppi, sintomi, cure, vaccino: quello che c’è da sapere

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