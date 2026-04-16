Prevenzione del tumore del collo dell' utero | all' ospedale Miulli tre giorni di screening gratuiti

L’ospedale Miulli di Acquaviva organizza tre giornate dedicate alla prevenzione del tumore del collo dell’utero, offrendo la possibilità di sottoporsi a pap test gratuitamente. L’iniziativa mira a incentivare la partecipazione femminile ai controlli periodici, che si svolgeranno in date specifiche presso la struttura sanitaria. La campagna si rivolge a tutte le donne interessate a verificare lo stato di salute attraverso esami di screening senza costi aggiuntivi.

L'ospedale Miulli di Acquaviva dedica tre giornate alla prevenzione del tumore del collo dell'utero, con la possibilità di effettuare pap test gratuiti. L'iniziativa è stata organizzata in occasione dell'undicesima Giornata nazionale della salute della donna, promossa da Fondazione Onda –.🔗 Leggi su Baritoday.it

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