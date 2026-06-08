tumore al pancreas la promessa della pillola che raddoppia la sopravvivenza

Una nuova ricerca indica che una pillola somministrata quotidianamente potrebbe raddoppiare la sopravvivenza nelle persone affette da tumore al pancreas. Il farmaco, ancora in fase di studio, si propone come possibile trattamento per questa forma di cancro considerata tra le più aggressive e complesse da curare. I risultati preliminari suggeriscono un potenziale significativo, ma ulteriori verifiche sono necessarie prima di un’eventuale approvazione.

Una pillola al giorno potrebbe cambiare il destino di migliaia di persone colpite dal tumore al pancreas, una delle forme di cancro più aggressive e difficili da trattare. A riaccendere le speranze è daraxonrasib, un nuovo farmaco sperimentale che, secondo i risultati presentati al congresso annuale dell’American Society of Clinical Oncology (Asco) di Chicago e come riportato dal ‘Guardian’, è riuscito a raddoppiare la sopravvivenza dei pazienti con malattia metastatica già sottoposti a precedenti terapie. Lo studio. Lo studio ha coinvolto circa 500 pazienti affetti da tumore del pancreas in fase avanzata. I dati mostrano che chi ha assunto daraxonrasib ha raggiunto una sopravvivenza media di 13,2 mesi, contro i 6,6-6,7 mesi registrati nei pazienti trattati con la chemioterapia tradizionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Il Tumore al Pancreas Molto Spesso una Sentenza

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