Recentemente, sono stati annunciati risultati promettenti nella ricerca contro il tumore al pancreas, una forma di cancro particolarmente aggressiva. Uno studio ha mostrato che una pillola sperimentale può raddoppiare i tempi di sopravvivenza rispetto ai trattamenti tradizionali. Questi dati sono stati ottenuti attraverso test clinici condotti su un gruppo di pazienti che hanno ricevuto questa terapia innovativa. La notizia apre nuove possibilità per la gestione della malattia.

La medicina continua a elaborare nuove strategie nella lotta contro i tumori. In particolare stanno arrivando grandi speranze per quanto concerne la cura del cancro al pancreas, una patologia che ad oggi fa molta paura. Per il 2024 sono state stimate circa 13.585 nuove diagnosi, mentre le proiezioni per il 2025 indicano una crescita fino a oltre 14.200 casi. Numeri che spaventano, e che fanno accrescere la necessità di elaborare terapie mirate. Importanti novità arrivano dall'azienda con sede in California Revolution Medicines, che da tempo si sta occupando di sviluppare medicinali che hanno come target quei tumori legati al sistema Ras, ossia neoplasie la cui crescita e sopravvivenza è alimentata da mutazioni presenti nei geni della famiglia Ras (KRAS, NRAS e HRAS).🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lotta al tumore al pancreas, con una pillola sperimentale si raddoppia la sopravvivenza

Tumore al pancreas: di cui spesso si parla troppo tardi - Dr. Roberto Gava

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