È bene sgomberare subito il campo da facili illusioni: no, non siamo ancora di fronte alla cura definitiva. Ma quando si parla di tumore al pancreas metastatico, una delle neoplasie più aggressive, silenziose e difficili da trattare, anche un singolo passo avanti può valere una vita. E quello. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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SVOLTA PER IL TUMORE AL PANCREAS: UN NUOVO FARMACO, ABBINATO ALLA CHEMIOTERAPIA, RIDUCE LA MORTALITÀ

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Lotta al tumore al pancreas, con una pillola sperimentale si raddoppia la sopravvivenzaRecentemente, sono stati annunciati risultati promettenti nella ricerca contro il tumore al pancreas, una forma di cancro particolarmente aggressiva.

Temi più discussi: Possibile svolta contro il tumore al pancreas: la nuova pillola raddoppia la sopravvivenza; Dolore cronico, dalla ricerca italiana una possibile svolta contro la dipendenza da oppioidi; Voto in Colombia, tra possibile svolta a destra e rischio instabilità; Iran, possibile svolta epocale: con Washington l’accordo è a un passo (forse).

Per onorare il sacrificio di uomini e donne che hanno dato la vita per la lotta alla mafia ci vuole una svolta. Chi governa deve stare il più possibile lontano dagli ambienti mafiosi. Mette sotto processo i protagonisti della politica siciliana Alfredo Morvillo, ex pro x.com

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