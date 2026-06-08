Tuchel critica l’Inghilterra ‘freestyle’ | ‘Nel primo tempo eravamo fuori posizione’

L’allenatore ha commentato la partita, criticando il modo di giocare della squadra inglese, definendolo “freestyle”. Ha osservato che nel primo tempo i giocatori erano fuori posizione e non riuscivano a mantenere un assetto tattico stabile. La squadra ha subito diverse occasioni avversarie e ha mostrato difficoltà nel controllare il ritmo del gioco durante la prima frazione.

2026-06-07 11:30:00 Breaking news: L’Inghilterra ha concluso la sua penultima partita di riscaldamento della Coppa del Mondo 2026 con una vittoria per 1-0 sulla Nuova Zelanda al Raymond James Stadium di Tampa, ma l’allenatore Thomas Tuchel era tutt’altro che soddisfatto di ciò a cui aveva assistito nel primo tempo. Un colpo di testa solitario del capitano Harry Kane poco prima dell’intervallo è bastato per assicurarsi la vittoria, ma i Tre Leoni hanno faticato a trovare il ritmo in un incontro complessivamente dimenticabile. La prestazione lenta ha lasciato al tattico tedesco molto a cui pensare mentre l’Inghilterra si avvicina alla prima partita del torneo contro la Croazia il 17 giugno. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Temi più discussi: Il tecnico dell’Inghilterra Thomas Tuchel è scontento della prestazione della sua squadra nel primo tempo e critica i giocatori per non essersi attenuti al piano di gioco contro la Nuova Zelanda; Walker critica le scelte di Tuchel: Tre giocatori meritavano il Mondiale; Danny Dyer critica la decisione ridicola di Thomas Tuchel di non portare il genero Jarrod Bowen ai Mondiali – e ammette che la famiglia sicura stava prenotando voli per gli Stati Uniti.

Thomas Tuchel critica l'approccio freestyle dell'Inghilterra nella vittoria contro la Nuova Zelanda | Inghilterra | The Guardian reddit

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