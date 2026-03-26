Pronostico Inghilterra-Uruguay | ultime occasioni per convincere Tuchel

Venerdì alle 20:45 si disputa l’amichevole tra Inghilterra e Uruguay. La sfida si svolge in un contesto di preparazione e serve ai team per valutare le proprie condizioni. Sono disponibili notizie, statistiche, dettagli su tv e streaming, oltre alle probabili formazioni. Questo incontro rappresenta un’ultima occasione per i tecnici di testare i giocatori e le strategie prima di altri impegni ufficiali.

Inghilterra-Uruguay è un’amichevole e si gioca venerdì alle 20:45: notizie, statistiche, tv, streaming, probabili formazioni, pronostico. L’Inghilterra conosce già i nomi delle sue quattro avversarie nella fase a gironi del Mondiale nordamericano. Nel gruppo L, insieme alla nazionale dei Tre Leoni, sono state sorteggiate Croazia, Ghana e Panama: esordio contro Modric e compagni, subito uno scontro diretto per il primo posto. La rassegna iridata che prenderà il via il prossimo giugno rappresenta l’ennesima occasione, per gli inglesi, per tornare a vincere un trofeo che manca ormai dal lontano 1966: ci sono andati vicini negli ultimi due Europei, ma in entrambi i casi si sono dovuti accontentare della “medaglia d’argento”, sconfitti in finale nel 2021 dall’Italia e nel 2024 dalla Spagna. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Inghilterra-Uruguay: ultime occasioni per convincere Tuchel Articoli correlati Tuchel è pronto a firmare un nuovo contratto per rimanere capo allenatore dell’InghilterraThomas Tuchel firmerà un prolungamento del contratto di due anni come capo allenatore dell’Inghilterra, ponendo fine alle speculazioni sul suo futuro. Tuchel porterà ai Mondiali con l’Inghilterra Jason Steele del Brighton: non per giocareThomas Tuchel ha incluso il portiere del Brighton Jason Steele nella lista dei convocati dell'Inghilterra per le amichevoli con Uruguay e Giappone,... Contenuti e approfondimenti su Pronostico Inghilterra Uruguay ultime... Temi più discussi: Dove vedere Inghilterra-Uruguay venerdì in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Gioia Tomori, l'inglese ritrova la Nazionale: Tuchel lo convoca per 2 amichevoli; Pronostico Inghilterra - Uruguay - Partite Amichevoli; Pronostico Inghilterra - Uruguay - Quote & Statistiche - 27 marzo 2026, Partite Amichevoli, Internazionale. Pronostico Inghilterra-Italia, le azzurre cercano l'impresaPronostico Inghilterra Italia che pende in favore delle inglesi in questa sfida valida per la semifinale degli Europei femminili che si stanno svolgendo in Svizzera. Le Azzurre di Andrea Soncin sono ... tuttomercatoweb.com Europeo femminile, Inghilterra-Italia vale per un posto in finale: il pronosticoC'è grande attesa per la prima semifinale dei campionati Europei femminili in programma a Ginevra: le azzurre di Soncin cercheranno di battere le rivali inglesi che detengono il titolo e vogliono ... gazzetta.it Uruguay, i convocati di Bielsa contro Inghilterra e Algeria di Andrea Costanzo - facebook.com facebook