Chivu a Dazn | Vittoria di carattere e maturità nel primo tempo eravamo rimasti sorpresi Rispondo come fanno i miei colleghi dicendo che…

L'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, ha commentato la vittoria ottenuta in campionato contro il Como in un'intervista a Dazn. Ha definito la prestazione come frutto di carattere e maturità della squadra, e ha ricordato che nel primo tempo i giocatori erano rimasti sorpresi. Ha anche risposto a una domanda, dicendo che si comportano come fanno i colleghi, senza entrare troppo nei dettagli.

di Giuseppe Colicchia L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta stasera in campionato contro il Como. Intervenuto nel corso del postpartita di Como Inter, il tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu, ha commentato così la vittoria ottenuta nel 32° turno di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. EMOZIONI – « Non era semplice, lo sapevamo. Affrontavamo una squadra che lotta per qualcosa di importante, e lo hanno fatto vedere nel primo tempo con la mobilità, con le pressioni fatte ad una certa intensità. Avevamo fatica a trovare le vie d’uscita ed eravamo un po’ molli in difesa.🔗 Leggi su Internews24.com

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