Durante un'intervista, Donald Trump ha interrotto la giornalista della NBC, Kristen Welker, dicendo: “O sei corrotta o sei stupida”. Il confronto si è acceso con un tono acceso, portando alla fine della conversazione. Il presidente ha interrotto bruscamente le domande, lasciando il set. La scena è stata registrata in un video che mostra il momento di tensione e il suo tono diretto.

Duro scontro tra Donald Trump e la giornalista della Nbc Kristen Welker con il presidente statunitense che ha interrotto l’intervista. Ospite del talk show domenicale Meet the Press, il capo della Casa Bianca e la reporter hanno iniziato a discutere dei presunti brogli nelle elezioni presidenziali 2020 e delle primarie in California. Trump ha affermato che entrambe le competizioni erano truccate con la giornalista che ha chiesto di presentare delle prove che dimostrino queste affermazioni. A questo punto il presidente Usa ha iniziato a perdere la pazienza attaccando sia la giornalista che la stampa, definita “corrotta”. Trump ha affermato: “Un paese non potrà mai essere grande se ha una stampa disonesta”. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Trump perde la pazienza con una giornalista e interrompe l’intervista: “O sei corrotta o sei stupida” | VIDEO

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