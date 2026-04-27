Durante un'intervista trasmessa dalla CBS, Donald Trump ha risposto con durezza a una domanda rivolta dalla giornalista di 60 Minutes, contestando le accuse e le insinuazioni fatte nei suoi confronti. In un tono acceso, l’ex presidente ha affermato di non essere né un pedofilo né uno stupratore, aggiungendo che la giornalista è una persona orribile. La discussione si è poi inasprita, suscitando reazioni sui social e nelle altre testate giornalistiche.

Donald Trump ha attaccato duramente l’intervistatrice di 60 Minutes della Cbs quando lei ha letto un passo del manifesto dell’assalitore che ha sparato alla cena con giornalisti, in cui dice di “non essere più disposto a permettere a un pedofilo, stupratore e traditore di macchiarmi le mani con i suoi crimini”, in un apparente riferimento al presidente. “Non sono uno stupratore, né un pedofilo. E tu sei una persona orribile per aver letto queste parole. Dovresti vergognarti”, ha attaccato il tycoon. Il presidente ha anche definito l’attentatore “una persona molta disturbata”. “Viviamo in un mondo folle”, ha aggiunto. video pubblicato dall’account Youtube della Casa Bianca L'articolo Trump sbotta con la giornalista della Cbs: “Non sono né un pedofilo, né uno stupratore.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump sbotta con la giornalista della Cbs: “Non sono né un pedofilo, né uno stupratore. Sei una persona orribile”

Trump sabía acerca de las chicas y pasó horas con una de las víctimas, según pedófilo J. Epstein

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