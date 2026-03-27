Sei sempre più bella | Trump ‘dimentica’ la guerra in Iran e flirta in diretta con la giornalista di Fox News

Durante una trasmissione televisiva, il presidente ha rivolto un complimento alla conduttrice, dicendole che era “ancora più bella” rispetto al passato. La giornalista le chiedeva notizie sulla crisi umanitaria in Iran e sulla situazione della popolazione che affronta la fame a causa del conflitto. In quel momento, il focus si è spostato sul commento di Trump, che ha interrotto la discussione sui temi di politica internazionale.

Donald Trump si è complimentato in diretta televisiva la conduttrice di Fox News Dana Perino per il suo aspetto, definendola “ancora più bella” rispetto al passato, proprio mentre lei gli poneva domande sulla crisi umanitaria in Iran e sulla popolazione che rischia la fame a causa della guerra. L’episodio è avvenuto durante un’intervista telefonica al programma “The Five” di Fox News, in un momento che ha mescolato toni leggeri e temi di estrema gravità internazionale. La conduttrice, 53 anni ed ex portavoce della Casa Bianca durante l’amministrazione di George W. Bush, aveva chiesto al Presidente americano se avesse informazioni sulle condizioni della popolazione iraniana. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - “Sei sempre più bella”: Trump ‘dimentica’ la guerra in Iran e flirta in diretta con la giornalista di Fox News Articoli correlati Trump alla giornalista che gli chiedeva dei morti in Iran: “Diventi sempre più bella con l’età” | VIDEOIl presidente Usa Donald Trump ha flirtato in diretta con la giornalista di Fox News che gli chiedeva dei morti in Iran. Iran, news in diretta sull’attacco Usa-Israele, colpita ambasciata americana a Riad, Trump: “Possiamo fare la guerra per sempre”Le ultime news dall'Iran dopo l'attacco di Israele e USA: almeno 600 i morti accertati, mentre Teheran risponde colpendo l'ambasciata americana in... Trump verso la guerra con l’Iran La diretta con Alessandro Orsini