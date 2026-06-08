L’ex consigliere ha dichiarato che il presidente ora vede Israele come un ostacolo alla pace. Inoltre, ha affermato che il presidente sta perdendo la guerra con l’Iran, anche sul fronte economico. Queste affermazioni sono state fatte in un contesto di analisi politica e strategica. Non ci sono altri dettagli forniti riguardo a eventuali azioni o dichiarazioni ufficiali.

John Bolton, consigliere per la sicurezza dello Stato nel primo mandato di Donald Trump, non è molto fiducioso sulla possibile fine dei conflitti che infiammano l’Occidente. E parla di sconfitta in corso degli Stati Uniti, fino a questo momento, in Medio Oriente. Putin rifiuta l’incontro con Zelensky. La possibilità di trovare un accordo è ancora lontana? «Penso, come hanno dichiarato molti analisti, che l’Ucraina in questo momento sia in vantaggio. Allo stesso tempo, però, tutto ciò non è sufficiente per cambiare radicalmente la natura del conflitto. Putin è stato probabilmente avvisato dai suoi militari del fatto che le forze ucraine non si sarebbero sgretolate entro l’estate come sosteneva il leader del Cremlino, anzi. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Trump jokes he could run for prime minister of Israel because of his popularity there

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