Israele divide a metà il Libano E Trump cambia le condizioni per l' accordo di pace con l' Iran

L’esercito israeliano ha avanzato di circa cinquanta chilometri oltre il fiume Litani, occupando anche il Castello. Il Libano si trova ora diviso in due parti, con le forze israeliane che controllano vaste aree del sud del paese. Nel frattempo, negli Stati Uniti, l’ex presidente ha modificato le condizioni per l’accordo di pace con l’Iran, senza ulteriori dettagli sui nuovi requisiti.

Il Libano è ormai tagliato in due, l’esercito israeliano prosegue l’avanzata arrivando cinquanta chilometri oltre il fiume Litani dopo aver preso anche il Castello di Beaufort. Netanyahu dice che non mollerà la presa, mentre oggi si riunirà d’urgenza il Consiglio di sicurezza dell’Onu. Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, sta tentando di ottenere un cessate il fuoco, che potrebbe essere annunciato domani. La sanguinosa guerra che non si è fermata in Libano andrà a incidere anche sulla possibilità di un accordo tra Usa e Iran. Donald Trump non è ancora soddisfatto e ha inviato ai mediatori pakistani una nuova modifica, la terza, del memorandum sull’accordo con Teheran. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Trêve Israël/Liban: Donald Trump revient sur les négociations de cessez-le-feu

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