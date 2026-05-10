Negoziati di pace Trump gela l’Iran | Ci avete preso in giro per anni ora non riderete più Lo stallo le richieste di Israele l’ombra della Cina

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l’Iran ha preso in giro gli Stati Uniti e il resto del mondo per quasi cinque decenni, commentando in modo diretto l’attuale situazione nei negoziati di pace. La situazione rimane bloccata, con le richieste di Israele che si fanno sentire e l’ombra della Cina che si allunga sulla questione. Trump ha espresso chiaramente il suo punto di vista senza giri di parole, su una piattaforma social.

«L’Iran prende in giro gli Stati Uniti, e il resto del mondo, da 47 anni ». Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non usa giri di parole su Truth, come d’altronde è solito fare, per commentare l’ennesimo stallo nei negoziati con la Repubblica Islamica. Il tycoon, pronto a imbarcarsi per una missione diplomatica cruciale in Cina, ha avvertito che Teheran «non riderà più». Per il presidente Usa, l’Iran avrebbe agito indisturbato per troppo tempo. Teheran «ha fatto centro quando Barack Obama è diventato presidente. Si è schierato dalla loro parte, scaricando Israele e tutti gli alleati e concedendo all’Iran una nuova, importante e potentissima linfa vitale», ha dichiarato.🔗 Leggi su Open.online

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L’ultimatum di Trump all’Iran: “Accordo o distruggiamo l’intero paese in una notte”

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