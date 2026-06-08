Trump lancia il microfono a terra | scontro verbale con la giornalista

Durante una conferenza stampa, l'ex presidente ha lanciato il microfono a terra e si è avvicinato a una giornalista, coinvolgendo uno scontro verbale. La reazione fisica è avvenuta dopo che la giornalista gli ha rivolto alcune domande. La giornalista ha mantenuto la calma e si è allontanata dall’area senza ulteriori incidenti.

Cosa ha scatenato la reazione fisica di Trump verso la giornalista?. Come ha reagito Kristen Welker dopo l'attacco personale del presidente?. Perché Trump ha accusato la stampa di essere un'entità corrotta?. Quali prove ha richiesto la reporter prima della rottura definitiva?.? In Breve Discussione focalizzata su presunti brogli elezioni 2020 e primarie in California. Trump accusa Kristen Welker di disonestà o incapacità intellettiva. Lancio del microfono avviene durante il talk show Meet the Press. Attacchi personali verso la stampa seguono la richiesta di prove documentali. Donald Trump interrompe l’intervista a Kristen Welker lanciando il microfono a terra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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