Poche ore dopo una sparatoria durante la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca, l’ex presidente ha rilasciato la sua prima intervista in cui ha commentato l’evento. Durante la conversazione, ha fatto riferimento a un manifesto attribuito all’attentatore e si è scontrato con una giornalista della Cbs. La discussione è avvenuta davanti alle telecamere, suscitando attenzione su quanto dichiarato e sui dettagli forniti.

A poche ore dalla sparatoria che ha interrotto la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca, Donald Trump è tornato davanti alle telecamere per la sua prima intervista approfondita sull’accaduto. L’incontro con Norah O’Donnell del programma 60 Minutes della Cbs si è trasformato in uno dei momenti più tesi e controversi della sua presidenza, con un confronto diretto che ha toccato temi sensibili e generato polemiche immediate. L’atmosfera già carica di tensione è esplosa quando la giornalista ha deciso di leggere un estratto del manifesto scritto dall’assalitore, un documento in cui l’attentatore dichiarava di “ non essere più disposto a permettere a un pe**filo, st**ratore e traditore di macchiarmi le mani con i suoi crimini “, in un apparente riferimento al presidente degli Stati Uniti.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - L’intervista shock di Trump: dal manifesto dell’attentatore allo scontro con la giornalista della Cbs

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