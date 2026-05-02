Scatto d’ira per Tommaso Paradiso durante il concerto al Palapartenope di Napoli. Il cantautore ha interrotto l’esibizione de La Luna e la Gatta, scaraventando a terra il microfono. Il gelato è caduto sul palco, senza arrivare al pubblico delle prime file e il cantante si è poi scusato con i fan. Ma perché questa reazione? Come spiegato dallo stesso Paradiso poco dopo l’incidente, il motivo sarebbe un problema tecnico: il cantautore ha infatti spiegato, scusandosi con il pubblico per il gesto, che il volume si “spostava da solo”. Poco dopo Paradiso ha voluto intonare un “Oi vita mia” per poi riprendere regolarmente il concerto. Video Tiktok@piazzestadi L'articolo Tommaso Paradiso sbotta sul palco e lancia il microfono a terra durante il concerto a Napoli.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tommaso Paradiso sbotta sul palco e lancia il microfono a terra durante il concerto a Napoli. Poi si scusa col pubblico

Tommaso Paradiso incontra Olly al suo concerto e si abbracciano

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