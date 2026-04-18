Trump impone a Israele la tregua in Libano Netanyahu scioccato…

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato su un social network che Israele non bombarderà più il Libano, specificando che gli Stati Uniti hanno vietato questa azione. La dichiarazione è arrivata in un momento di tensione tra le parti e ha suscitato reazioni da parte del primo ministro israeliano, che ha manifestato sorpresa. La comunicazione ha attirato l’attenzione internazionale su possibili sviluppi nelle relazioni tra i due paesi e sulla situazione nel Libano.

“Israele non bombarderà più il Libano. Gli è VIETATO farlo dagli Stati Uniti. Basta così!!!”. Così Trump su Truth social. Un vero e proprio ordine ribadito in un’intervista ad Axios: “Israele deve fermarsi. Non possono continuare a far saltare in aria gli edifici. Non lo permetterò”. È la prima volta che il presidente degli Stati Uniti è così perentorio nei confronti dell’alleato mediorientale, tanto che Axios rivela che Netanyahu e soci sono rimasti “scioccati” dalla sua determinazione, che peraltro contraddiceva, almeno secondo essi, quanto concordato nell’incontro tra la delegazione israeliana e il Segretario di Stato Marco Rubio avvenuta a Washington martedì scorso, nella quale si era stabilito che l’IDF si riservava il diritto di colpire “per legittima difesa, in qualsiasi momento, contro attacchi pianificati, imminenti o in corso”.🔗 Leggi su It.insideover.com

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Iran e Libano, Israele contro la tregua. Trump sottomesso a Netanyahu - Caracciolo a Otto e mezzo

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