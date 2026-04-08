Israele bombarda il Libano Iran valuta stop alla tregua Trump | Scaramucce

Dopo l'annuncio di una tregua di 15 giorni tra Iran e Stati Uniti, le ostilità tra Israele e Libano continuano. Israele ha condotto nuovi bombardamenti nel territorio libanese, mentre Teheran valuta eventuali azioni di stop alla tregua. Nel frattempo, l'ex presidente degli Stati Uniti ha commentato la situazione definendola come una serie di scaramucce. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

(Adnkronos) – La tregua è appena iniziata e già vacilla. Se Iran e Stati Uniti hanno deposto le armi per il cessate il fuoco di 15 giorni, Israele prosegue i raid in Libano. A meno di 24 ore dalla fumata bianca, Teheran starebbe valutando di ritirarsi dal cessate il fuoco, come riferisce l'agenzia di stampa. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Temi più discussi: Libano: il ministero della Salute annuncia oltre 1.400 morti, Israele bombarda Tiro; Israele in Libano ordina a cristiani e drusi di espellere sciiti; L’Idf ammazza per sbaglio un leader cristiano maronita vicino Beirut; Israele bombarda Beirut, distrugge ponti sul fiume Litani e ferisce caschi blu Onu.

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Il cessate il fuoco tra Usa e Iran è già a rischio: Israele bombarda il Libano e Teheran blocca le petroliere nello Stretto di HormuzLa tregua annunciata nella notte tra Stati Uniti e Iran rischia di saltare, a causa del proseguimento delle operazioni militari di Israele in Libano, che secondo il presidente Donald Trump e il premie ... tpi.it

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Nella notte della tregua Usa-Iran, Israele bombarda il Libano: 8 morti a Sidone x.com