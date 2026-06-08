Trump frena Israele | Ho detto a Bibi così resti solo contro l’Iran Si fermano i Pasdaran Netanyahu | La battaglia non è ancora finita – La diretta

Dopo i lanci di missili da parte dell’Iran contro Israele, l’esercito israeliano ha risposto con attacchi a Teheran, usando anche missili balistici, secondo fonti ufficiali. Nel frattempo, l’ex presidente statunitense ha detto a Netanyahu di fermarsi, temendo che il primo ministro rimanga solo contro l’Iran. Netanyahu ha dichiarato che la battaglia non è ancora finita. I Pasdaran iraniani hanno annunciato di aver sospeso le operazioni militari.

Israele colpisce Teheran mentre Donald Trump chiede a Benjamin Netanyahu di fermarsi. Dopo la pioggia di missili dell’Iran su Israele in risposta all’offensiva dell’Idf in Libano Tel Aviv risponde con un bombardamento in cui secondo gli Ayatollah sono stati utilizzati anche missili balistici. L’attacco avrebbe avuto obiettivi militari. Poche ore prima, Trump aveva dichiarato che i nuovi attacchi di Israele e Iran non avrebbero influenzato i colloqui di pace della sua amministrazione con Teheran, aggiungendo che il primo ministro israeliano Netanyahu «non è lui a dettare legge». Trump ha fatto pressioni su Israele affinché interrompesse gli attacchi in Libano per lasciare spazio a un accordo che ponga fine alla guerra con l’Iran, arrivando persino a rimproverare Netanyahu con insulti durante una telefonata la scorsa settimana. 🔗 Leggi su Open.online

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Trump, telefonata di fuoco con Netanyahu: «Che c... fai Ora tutti odiano Israele»

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