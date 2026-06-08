Israele ha interrotto i raid in Iran, seguendo le indicazioni di un ordine ricevuto dall’amministrazione statunitense. Il primo ministro israeliano ha dichiarato che, sebbene abbia rispettato l’istruzione, la battaglia non è ancora conclusa. La situazione in Medio Oriente appare meno tesa, ma la stabilità resta precaria e suscettibile a ulteriori sviluppi.

Roma, 8 giugno 2026 – Peggio delle montagne russe. La situazione in Medio Oriente sembra tornata sotto relativo controllo, ma la de-escalation resta fragile. Israele e Iran hanno annunciato la sospensione degli attacchi reciproci, dopo la nuova fiammata di domenica notte, ma il Libano resta nel mirino dell’Idf e Teheran continua a legare ogni accordo alla fine delle ostilità su tutti i fronti. Donald Trump, dal canto suo, rivendica di aver strappato una tregua precaria e insiste: “Decido io. Non è Netanyahu a decidere”. Iran, Netanyahu: per ora fuoco sospeso ma pronti a rispondere (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) Il presidente americano ha raccontato a Channel 12 di aver avvertito il premier israeliano Benjamin Netanyahu: “Ho detto a Bibi che è meglio che stia molto attento a quello che fa, perché potrebbe ritrovarsi molto presto da solo contro l’Iran”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Iran, stop di Israele ai raid. Netanyahu obbedisce a Trump: “Ma la nostra battaglia non è finita”

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Israel Vs. Iran: Netanyahu Releases Video Amid Strike Rumours; Iran Attacks Israel Every 90 Minutes

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