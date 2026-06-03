Trump | Voglio vedere Khamenei Sì ho detto a Netanyahu che è pazzo La replica | Con Trump solo divergenze tattiche – La diretta

Le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran continuano a persistere, con scambi di attacchi nel Golfo che si sono protratti fino alla notte. Il dialogo diplomatico tra le due nazioni resta difficile, nonostante gli sforzi di mantenere un canale aperto. Il presidente americano ha dichiarato di voler incontrare il leader iraniano, mentre ha anche affermato di aver detto a un alleato israeliano che il suo premier è pazzo. La risposta di un rappresentante iraniano ha sottolineato che le divergenze con gli Stati Uniti sono di natura tattica.

Resta sempre più faticosamente aperto il tavolo diplomatico tra Usa e Iran, nonostante gli attacchi incrociati «difensivi» tra Usa e Iran nel Golfo fino a quest’ultima notte. Secondo Abc, Donald Trump pretende che Teheran fissi nero su bianco precise concessioni sul nucleare all’interno dell’intesa ancora in fase di trattativa. Intanto le forze americane hanno lanciato un missile contro una nave battente bandiera del Botswana che cercava di raggiungere un porto iraniano violando il blocco imposto da Washington. A renderlo noto è lo stesso Us Central Command. Nelle ultime ore un’ondata improvvisa di raid iraniani ha colpito in Baherein e Kuwait. 🔗 Leggi su Open.online

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Trump & Bibi Stop Helicopter… Then Ali Khamenei Sends a Jet!

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