trump affida la mediazione tra russia e ucraina al patriarca teofilo iii

Trump ha incaricato il Patriarca Teofilo III di mediare tra Russia e Ucraina. La decisione ha sorpreso, poiché invece di politici europei, è stato scelto un leader religioso. Il Patriarca si trova ora a tentare di superare un blocco diplomatico che finora non ha trovato soluzione. La missione mira a facilitare un confronto tra le parti coinvolte nel conflitto.

Perché Trump ha scelto un leader religioso invece di politici europei?. Come potrà Teofilo III superare lo stallo che la diplomazia ha fallito?. Quali precedenti diplomatici rendono il Patriarca un mediatore credibile?. Cosa cambierà nei costi del conflitto se la mediazione religiosa avrà successo?.? In Breve Incontro avvenuto il 5 giugno 2026 alla Casa Bianca tra Trump e Teofilo III. Teofilo III ha consegnato a Trump la Gran Croce dell'Ordine del Santo Sepolcro. Precedente successo diplomatico del Patriarca per la liberazione di Naama Issachar nel 2019. Prossimo incontro cruciale programmato tra il Patriarca e Vladimir Putin nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Trump rivela i dettagli della telefonata con Putin su Ucraina e Pace

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