L'ex presidente degli Stati Uniti ha rivolto una critica al candidato repubblicano alle elezioni parlamentari tedesche, invitandolo a concentrarsi sulla guerra tra Russia e Ucraina invece di commentare le questioni del Medio Oriente. La risposta di Trump è arrivata dopo che il tycoon aveva annunciato, alla Casa Bianca, che il suo governo sta considerando una riduzione delle truppe statunitensi in Germania.

Il presidente degli Stati UnitiDonald Trump è tornato ad attaccare gli alleati europei. Questa volta se l’è presa con il cancelliere tedescoFriedrich Merzche, secondo il tycoon, dovrebbe dedicarsi maggiormente a porre fine allaguerra tra Ucraina e Russiae a risanare l’economia della Germania, invece di interferire con ilconflitto in Iran. Questo perché, come ha scritto l’inquilino della Casa Bianca in un post suTruth, gli Stati Uniti “stanno eliminando la minaccia nucleare iraniana, rendendo così il mondo, Germania inclusa,un luogo più sicuro“. Il post di Trump arriva dopo le dichiarazioni di ieri sera alla Casa Bianca, dove il tycoon ha annunciato che la sua amministrazione sta valutando una possibileriduzione delle truppe statunitensi in Germania.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Trump contro Merz: “Pensi alla guerra tra Russia e Ucraina invece di criticarci sul Medio Oriente”

Notizie correlate

Trump: “Operazione breve contro l’Iran”. Telefonata con Putin su Medio Oriente e UcrainaLa versione del Presidente USA Donald Trump ha definito l’operazione contro l’Iran una missione destinata a durare poco, ma ha chiarito che gli Stati...

«Una guerra lunga in Medio Oriente influisce sulla nostra difesa». Zelensky tra Ucraina e conflitto in IranIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso preoccupazione per gli effetti che un conflitto prolungato in Medio Oriente potrebbe avere sulla...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Merz: Usa umiliati dall’Iran: negoziati sul nucleare bloccati; Umiliati. Non sa di cosa parla. Merz è l'ultimo leader europeo a finire sotto il fuoco di Trump; Guerra in Iran, il cancelliere tedesco Merz critica la strategia di Trump: La sua Nazione è stata umiliata; Trump pronto a un blocco navale prolungato.

Trump attacca Merz: «Pensi a Kiev e al suo Paese, non interferisca sull'Iran». Ipotesi alleanza marittima per riaprire HormuzA poche settimane da quando il presidente Trump ha dichiarato lo Stretto di Hormuz «completamente aperto e pronto per gli affari», salvo poi assistere al blocco del ... ilgazzettino.it

Medio Oriente, Putin a Trump: 'Bene cessate il fuoco in Iran, operazione di terra sarebbe inaccettabile'Il presidente russo Vladimir Putin considera saggia la decisione di Donald Trump di estendere il cessate il fuoco sull'Iran, poiché dovrebbe contribuire a stabilizzare la situazione e dare una chance ... ansa.it

Di fronte allo spettro di una crisi prolungata in Medio Oriente, Bruxelles delinea una serie di raccomandazioni puntando su voucher e contratti più trasparenti Leggi l'articolo #Bollette - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE | Il presidente americano Donald Trump dovrebbe ricevere oggi un briefing sui nuovi piani di potenziale azione militare contro l'Iran dai comandanti, a partire dall'ammiraglio Brad Cooper, a capo del Centcom, a conferma che il tycoon ha in s x.com