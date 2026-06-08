Donald Trump ha lasciato un’intervista con la NBC, interrompendola improvvisamente. Durante il confronto, ha rivolto alla giornalista l’accusa: «O sei corrotta o sei stupida». La discussione si è accesa, portando all’abbandono del set. La trasmissione si è conclusa senza ulteriori battute. La scena è stata registrata e diffusa sui social. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dopo l’episodio.

Donald Trump ha abbandonato un’intervista con Meet the Press della NBC, dopo aver ripetutamente affermato, in modo falso, che le elezioni presidenziali statunitensi del 2020 sarebbero state truccate, e dopo aver sollevato dubbi sui risarcimenti per coloro che hanno partecipato all’assalto a Capitol Hill. L’improvvisa uscita del presidente è avvenuta durante un acceso scambio di battute con Kristen Welker, durante un intervento andato in onda venerdì in Wisconsin e trasmesso domenica. Trump ha falsamente affermato che la corsa a governatore della California fosse stata “truccata”, avanzando al contempo accuse di brogli nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2020. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Trump abbandona un’intervista con la NBC e litiga con la giornalista: «O sei corrotta o sei stupida»

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Trump se irrita, bate boca e abandona entrevista

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