Troppo traffico sulla strada verso l' ospedale gli agenti scortano una coppia di Torino Parella e la bimba nasce in tempo
Una coppia di Torino Parella è stata scortata dagli agenti del commissariato San Donato a causa del traffico intenso sulla strada verso l'ospedale Maria Vittoria. La loro bambina è nata durante il tragitto, in tempo per l'arrivo in ospedale. Gli agenti hanno accompagnato l'auto dei genitori per evitare ritardi e garantire l'accesso rapido alla struttura sanitaria. La nascita si è conclusa con successo.
Una bambina è nata all'ospedale Maria Vittoria di Torino dopo che l'auto dei genitori è stata scortata nel traffico dagli agenti del commissariato San Donato della polizia di Stato. Il fatto è avvenuto a fine maggio 2026, quando una coppia, Stefania e Corrado, si è trovata in difficoltà. La. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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2026 Action Movie: Tycoons Daughter Kidnapped—Top Cop Launches High-Speed Rescue | Kung Fu | Drama
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