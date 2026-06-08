Troppo traffico sulla strada verso l' ospedale gli agenti scortano una coppia di Torino Parella e la bimba nasce in tempo

Notizia in breve

Una coppia di Torino Parella è stata scortata dagli agenti del commissariato San Donato a causa del traffico intenso sulla strada verso l'ospedale Maria Vittoria. La loro bambina è nata durante il tragitto, in tempo per l'arrivo in ospedale. Gli agenti hanno accompagnato l'auto dei genitori per evitare ritardi e garantire l'accesso rapido alla struttura sanitaria. La nascita si è conclusa con successo.