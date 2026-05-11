Coppia accoltellata in strada a Como da un 36enne agenti davanti a una scena drammatica | aggressore arrestato
A Como, una lite tra due persone in strada è finita con un uomo di 36 anni tunisino che ha accoltellato una coppia, causando loro ferite. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno subito arrestato l’aggressore. Il 36enne è stato denunciato per lesioni aggravate e porto abusivo d’armi. La scena si è verificata in un momento di forte tensione nel centro cittadino.
Due persone sono state ferite e un uomo denunciato al termine di una violenta aggressione avvenuta sabato sera a Como. Un cittadino tunisino di 36 anni, residente in città, è stato denunciato in stato di libertà per lesioni personali aggravate e porto abusivo d’armi. L’episodio è scaturito da una lite in strada, degenerata in violenza, secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato. La ricostruzione dei fatti Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento delle Volanti dell’U.P.G.S.P. della Questura di Como è avvenuto intorno alle 23.00 di sabato sera, in Via Brogeda. Gli agenti sono stati chiamati a seguito di una segnalazione che riferiva di un’aggressione in strada.🔗 Leggi su Virgilio.it
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