Coppia accoltellata in strada a Como da un 36enne agenti davanti a una scena drammatica | aggressore arrestato

A Como, una lite tra due persone in strada è finita con un uomo di 36 anni tunisino che ha accoltellato una coppia, causando loro ferite. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno subito arrestato l’aggressore. Il 36enne è stato denunciato per lesioni aggravate e porto abusivo d’armi. La scena si è verificata in un momento di forte tensione nel centro cittadino.

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