Parto in casa a Torino | la bimba nasce in fretta e non c' è tempo di andare in ospedale

Nella notte di mercoledì 6 maggio 2026, una bambina è nata improvvisamente nella sua abitazione di corso Toscana a Torino. L'evento si è verificato in modo rapido, impedendo di raggiungere l’ospedale in tempo. Non ci sono state complicazioni segnalate durante il parto, che si è svolto in casa senza assistenza medica immediata. La famiglia si è rivolta ai soccorsi poco dopo, per le verifiche del caso.

Una bambina è nata nella sua abitazione di corso Toscana a Torino nella notte di oggi, mercoledì 6 maggio 2026. La madre, una donna di 41 anni che aveva già avuto altri tre figli, ha partorito con l'assistenza del personale sanitario del 118 Azienda Zero dopo una chiamata d'emergenza gestita.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: La mamma ha forti contrazioni, bimba nasce in ambulanza durante la corsa in ospedale: parto a Fisciano (Salerno) Parto improvviso, bimba nasce in ambulanza in MaremmaMONTEROTONDO MARITTIMO e– Una bimba è nata in ambulanza in Maremma durante il trasferimento della madre all’ospedale Misericordia di Grosseto. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Se il parto diventa un campo di battaglia (1); Parto in casa a Torino: la bimba nasce in fretta e non c'è tempo di andare in ospedale; Civitavecchia, nasce Mamme a casa: assistenza domiciliare per le neomamme dopo il parto - Quotidiano La Voce; Parto plurigemellare improvviso, l’elicottero per arrivare al Manzoni. Parto in casa nella notte, una bimba nasce con l’aiuto del 118Il personale del 118 ha quindi assistito la donna direttamente in casa, portando a termine il parto in sicurezza. La bambina è nata poco dopo, sotto il controllo degli operatori. Mamma e figlia stanno ... torinoggi.it Giornata parto in casa. Fnopo: Fondamentale affidarsi a personale ostetrico qualificatoNel corso della giornata internazionale che si celebra oggi l’Ordine richiama l’attenzione sul fatto che nell’assistenza al parto a domicilio le ostetriche devono essere almeno due ed essere formate ... quotidianosanita.it Visite domiciliari per tutto il primo mese post parto: come attivare il servizio - facebook.com facebook Le foto di Chiara Petrolini prima del parto: «La prova che non si sentiva incinta». La consulente: «Soffre di un disturbo» x.com