Trofeo Gianni Danieli 2026 la Roma protagonista nella grande festa del calcio giovanile allo Stirpe
La XII edizione del Trofeo Gianni Danieli si è conclusa con successo allo Stadio Benito Stirpe, coinvolgendo squadre della categoria Esordienti. La manifestazione, tra le più importanti nel calcio giovanile italiano, si è svolta negli ultimi giorni e ha visto la partecipazione di diverse formazioni. La giornata ha visto partite e momenti di festa, con numerosi spettatori presenti. La manifestazione si è chiusa senza incidenti e con un bilancio positivo.
Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Si è conclusa con uno straordinario successo la XII edizione del Trofeo Gianni Danieli, una delle manifestazioni più significative del panorama calcistico giovanile nazionale, dedicata alla categoria Esordienti e ospitata nella splendida cornice dello Stadio “Benito Stirpe”. Due giornate intense che hanno unito sport, emozioni e valori autentici, con la partecipazione della AS Roma, protagonista insieme ad alcune delle principali realtà del calcio italiano.Il torneo ha visto il successo finale del Como, capace di imporsi nella finalissima contro il Benevento e di confermarsi campione per il secondo anno consecutivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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