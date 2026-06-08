Trofeo Gianni Danieli 2026 la Roma protagonista nella grande festa del calcio giovanile allo Stirpe

Notizia in breve

La XII edizione del Trofeo Gianni Danieli si è conclusa con successo allo Stadio Benito Stirpe, coinvolgendo squadre della categoria Esordienti. La manifestazione, tra le più importanti nel calcio giovanile italiano, si è svolta negli ultimi giorni e ha visto la partecipazione di diverse formazioni. La giornata ha visto partite e momenti di festa, con numerosi spettatori presenti. La manifestazione si è chiusa senza incidenti e con un bilancio positivo.