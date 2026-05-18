A Montesarchio si svolge il 41° Trofeo Shalom, un torneo di calcio giovanile organizzato dall’ASD Shalom di Benevento. L’evento, giunto alla sua quarta decima edizione, torna nella città sannita per il secondo anno consecutivo. La competizione coinvolge diverse squadre di giovani calciatori e si svolge in più giorni, attirando numerosi partecipanti e spettatori. La manifestazione rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario sportivo locale, con una lunga tradizione nel promuovere il calcio tra i più giovani.

Tempo di lettura: 3 minuti Cresce l’attesa per il 41° Trofeo Shalom, storico torneo di calcio giovanile organizzato dall’ASD Shalom di Benevento presieduta da Nunzio Raffio, che per il secondo anno consecutivo farà tappa a Montesarchio. La prestigiosa manifestazione si svolgerà da giovedì 21 a domenica 24 maggio 2026, con due gare al giorno a partire dalle ore 16:30, il torneo si conferma uno degli appuntamenti più importanti del panorama calcistico giovanile campano e nazionale. L’apertura ufficiale del torneo sarà preceduta dalla cerimonia di presentazione in programma martedì 19 maggio alle ore 19:30 presso la Biblioteca Comunale “Amicolibro” di Piazza Umberto I a Montesarchio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Montesarchio ospita il 41° Trofeo Shalom: il torneo di calcio giovanile sannita torna protagonista

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