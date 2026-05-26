Presentata la 41esima edizione in arrivo del trofeo Morandini di calcio giovanile a Penne

Da ilpescara.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stata annunciata la 41esima edizione del torneo internazionale di calcio giovanile “Morandini” che si svolgerà a Penne dal 27 maggio al 7 giugno. L’evento, tra i più attesi in Italia nel settore, prevede una serie di partite che coinvolgeranno squadre di diverse regioni e nazioni. La manifestazione si terrà nel centro della città, con campi allestiti appositamente per le competizioni.

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SI terrà dal 27 maggio al 7 giugno la 41esima edizione del Torneo internazionale di calcio giovanile “Morandini” come sempre a Penne, fra gli eventi più attesi in Italia per il calcio giovanile. L'evento è stato presentato dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Leonardo D’Addazio, dal. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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