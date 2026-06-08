Triathlon Bellaria blindata si prepara a una domenica da mille atleti | tutte le strade chiuse

Notizia in breve

Bellaria-Igea Marina si sta preparando a ospitare un grande evento di triathlon, con circa mille atleti previsti. Le autorità hanno deciso di chiudere tutte le strade della zona per tutta la giornata. La città si sta mobilitando per gestire il flusso di partecipanti e spettatori, garantendo la sicurezza e il rispetto degli orari delle competizioni. La viabilità locale è stata completamente modificata in vista della gara.