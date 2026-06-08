Triathlon Bellaria blindata si prepara a una domenica da mille atleti | tutte le strade chiuse
Bellaria-Igea Marina si sta preparando a ospitare un grande evento di triathlon, con circa mille atleti previsti. Le autorità hanno deciso di chiudere tutte le strade della zona per tutta la giornata. La città si sta mobilitando per gestire il flusso di partecipanti e spettatori, garantendo la sicurezza e il rispetto degli orari delle competizioni. La viabilità locale è stata completamente modificata in vista della gara.
Bellaria-Igea Marina si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti sportivi più importanti dell'estate. Domenica 14 giugno andrà in scena il Bim Triathlon 2026, manifestazione organizzata dall'Asd Elite Team Italia che, secondo le stime ufficiali, porterà in città circa mille atleti tra. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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